Х5 создала управляющую компанию для сибирских сетей "Красный Яр" и "Слата"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - X5 Group вместе с совладельцами сибирских сетей "Красный Яр" и "Слата", в которых Х5 планирует приобрести 70% долей, учредила компанию для управления этими торговыми сетями.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Икс5-Восточная Сибирь" было зарегистрировано 19 августа. Владельцами новой компании являются ООО "Корпоративный центр Икс5" (70% долей), ООО "Розничные технологии" (15%) и ООО "Смарт-Ритейл" (15%).

"Розничные технологии" владеет 49% долей в ООО "Маяк" (операционная компания сети "Слата"), "Смарт-Ритейл" - 30% долей в ООО "Смарт" ("Красный Яр").

Управлять сетями "Красный Яр" и "Слата" владельцы будут через единую управляющую компанию ООО "Икс5-Восточная Сибирь", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Х5. Стратегическое управление этой УК будет осуществлять совет директоров, в который войдут представители X5, а также представители торговых сетей "Красный Яр" и "Слата".

Операционным управлением сетями будет заниматься их менеджмент.

Х5 в начале августа договорилась о стратегическом партнерстве с группами компаний "Красный Яр" и "Слата" - одними из ведущих ритейлеров Восточной Сибири. Стратегический альянс предполагает, что Х5 приобретет 70% в бизнесах "Красный Яр" и "Слата". Сети продолжат работу под своими брендами с сохранением операционных процессов, часть процессов будет интегрирована с X5 для возможности реализации синергического эффекта, в том числе в сфере закупок и логистики. ФАС оценивает эту сделку.

У ГК "Красный Яр" 226 магазинов "Красный Яр" и "Батон" в Красноярском крае, Туве и Хакасии, у ГК "Слата" - 362 магазина "Слата" и "ХлебСоль" в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.