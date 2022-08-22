Five development вложит 130 млрд рублей в курортную недвижимость в России и Абхазии

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Девелопер премиальной курортной недвижимости Five development (ООО ""Специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс") планирует вложить 130 млрд рублей в проекты курортной недвижимости на юге России и в Абхазии, сообщила пресс-служба банка "ДОМ.РФ".

Компания и банк подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ предусматривает проектное финансирование строительства жилой и курортной недвижимости в южных регионах России.

"Банк "ДОМ.РФ" планомерно увеличивает объемы доступного кредитования застройщиков туристической и спортивной инфраструктуры - сейчас портфель таких проектов уже превысил 40 млрд рублей. С помощью финансирования от нашего банка строится более 150 тысяч квадратных метров курортной недвижимости. На рассмотрении находятся еще 20 проектов с общей суммой более 100 млрд рублей", - сообщил через пресс-службу вице-президент банка Антон Никитин.

Ранее банк предоставил застройщику проектное финансирование в размере 12,5 млрд рублей на строительство в Олимпийском парке Сочи пятизвездочного отеля на 400 номеров и комплекса апартаментов.

Директор Five development Александр Саурин сообщил, что компания будет выводить на рынок премиальные проекты курортной недвижимости, в Краснодарском крае, в Крыму и в Абхазии. Объем земельного банка превысит 500 гектаров.

"Сочи-Парк пять плюс", по данным "Коммерсанта", связан с бывшим министром сельского хозяйства России Александром Ткачевым.

Как сообщалось, "Сочи-Парк пять плюс" планирует построить в Пицунде (Абхазия) гостиничный комплекс стоимостью 20 млрд рублей. Ткачев в качестве инвестора и председателя совета директоров "Агрокомплекса им. Н.И.Ткачева" в декабре 2021 года представил проект президенту Абхазии Аслану Бжания. Гостиничный и апартаментный комплекс "Москва Резорт" разместится на площади более 45 га. В главном здании гостиницы будет 700 номеров.

НАО "Красная поляна", которую также связывают с семьей Ткачева, сообщало о намерении за десять лет вложить 46 млрд рублей в развитие одноименного горнолыжного курорта, построить горный экокурорт "Лагонаки" в Адыгее стоимостью 35 млрд рублей, и курорт "Ялта-парк" в Крыму за 16 млрд рублей.

Семье Ткачева принадлежит и один из крупнейших агрохолдингов в России - "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева", объединяющий 29 сельхозпредприятий, с земельным банком в 665 тыс. га.