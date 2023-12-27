Бжания ратифицировал соглашение о передаче России госдачи в Пицунде

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон о ратификации соглашения между правительствами республики и России о передаче в собственность России государственной дачи советских времен в Пицунде. Об этом сообщила пресс-служба Бжании.

Соглашение о передаче госдачи в собственность и о порядке ее использования было подписано в Москве 19 января 2022 года.

Ранее 27 декабря соглашение на внеочередном заседании ратифицировал парламент Абхазии. Пока депутаты рассматривали этот вопрос, у здания правительства оппозиция митинговала против передачи дачи России. Протесты продолжаются второй день. Протестующие считают, что передача объекта России противоречит Конституции Абхазии.

За ратификацию соглашения проголосовали 26 депутатов из 35.

Перед голосованием, как рассказал спикер парламента Лаша Ашуба, депутаты приняли ряд делегаций, выслушали их предложения и внесли изменения в Гражданский кодекс республики, закон о международных договорах и специальный конституционный закон о передаче этой госдачи. Теперь в законе указано, что в случае передачи объекта третьим лицам соглашение расторгается, и дача возвращается в собственность Абхазии.

26 декабря глава МИД республики Инал Ардзинба заявил, что Абхазия и Россия внесли необходимые изменения в текст соглашения о передаче госдачи в Пицунде, в перечне координатных точек, определяющих границы земельных участков госдачи и границ морской акватории, изначально были допущены неточности.

Российский посол в Абхазии Михаил Шургалин рассказывал, что соглашение передает в собственность России только здания комплекса госдачи. Земля под ней передается России в аренду на 49 лет. Содержать и ремонтировать здания будет российская ФСО.

Госдача в Пицунде занимает территорию около 180 гектаров и находится в аренде у российской стороны по соглашению от 14 сентября 1995 года.