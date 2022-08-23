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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

В "Газпроме" намерены исходить из того, что Молдавия дальше будет платить в срок

В "Газпроме" намерены исходить из того, что Молдавия дальше будет платить в срок
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" исходит из того, что впредь Кишинев будет исполнять контрактные обязательства в полном объеме и в срок, так прокомментировал официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов ситуацию с предоставлением Молдавии отсрочки по внесению очередного платежа за российский газ.

"22 августа, согласно условиям контракта, наступил срок платежа за поставки газа в Молдову, который включает в себя окончательный расчет за июль и платеж за поставки газа в августе. Компания "Молдовагаз" смогла рассчитаться только за июльские поставки и обратилась к "Газпрому" с просьбой перенести срок оплаты за август на 1 сентября 2022 года. "Газпром" в порядке исключения принял решение согласиться с этой просьбой. Исходим из того, что в дальнейшем молдавская сторона безусловно будет исполнять свои контрактные обязательства в полном объеме и в срок", - заявил Куприянов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

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Согласно условиям контракта, до 20-го числа каждого месяца "Молдовагаз" обязан оплатить в полном объеме стоимость природного газа, потребленного в предыдущем месяце, и 50% стоимости законтрактованного газа на текущий месяц.

Ранее молдавская сторона уже сообщала, что не сможет до конца дня понедельника выплатить 50% аванса за природный газ от "Газпрома" в августе. "Молдовагаз" запросил у "Газпрома" отсрочку по авансовому платежу.

Газпром Молдавия Молдовагаз
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