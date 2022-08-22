"Газпром" согласился подождать аванса от Молдавии до 1 сентября

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" согласился подождать аванса от молдавской стороны за поставки газа в августе до 1 сентября, сообщила российская компания.

"АО "Молдовагаз" не выполнило контрактные обязательства перед ПАО "Газпром" по оплате аванса за поставки газа в августе 2022 года. В связи с этим "Молдовагаз" обратился к "Газпрому" с просьбой перенести срок оплаты аванса до 1 сентября 2022 года. "Газпром" принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой", - говорится в сообщении монополии.

Согласно условиям контракта, до 20-го числа каждого месяца "Молдовагаз" обязан оплатить в полном объеме стоимость природного газа, потребленного в предыдущем месяце, и 50% стоимости законтрактованного газа на текущий месяц.

Ранее молдавская сторона уже сообщала, что не сможет до конца дня понедельника выплатить 50% аванса за природный газ от "Газпрома" в августе. "Молдовагаз" запросил у "Газпрома" отсрочку по авансовому платежу.