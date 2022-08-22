"Молдовагаз" попросил у "Газпрома" отсрочки по авансовому платежу за август

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Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что возглавляемая им молдавско-российская компания "Молдовагаз" не сможет до конца дня выплатить 50% аванса за природный газ, который она получила от "Газпрома" в августе.

"Во избежание спекуляций хочу сообщить, что сегодня АО "Молдовагаз" оплатило ПАО "Газпром" задолженность за июльские поставки природного газа. В то же время, по ранее озвученным причинам, предприятие вынуждено было запросить у основного поставщика отсрочки".

Он подтвердил, что "Молдовагаз" запросил у "Газпрома" отсрочку по авансовому платежу за август, но ответа пока не получил. Запрос был отправлен еще 10 дней назад, когда стало ясно, что у компании не хватит средств для этого.

Ранее Чебан пояснял, что "в связи с неполным тарифным покрытием расходов, связанных с закупкой, поставкой, транспортировкой и распределением природного газа, кассовый разрыв АО "Молдовагаз" составит в августе 285,4 млн. леев (около 15 млн долларов).

Согласно условиям контракта, до 20-го числа каждого месяца "Молдовагаз" обязан оплатить в полном объеме стоимость природного газа, потребленного в предыдущем месяце, и 50% стоимости законтрактованного газа на текущий месяц.

В начале августа ANRE увеличило тариф на газ для потребителей с 18,62 леев до 23 леев за кубометр, включая НДС (курс доллара - 19,3 лея за 1 доллар). Согласно утвержденной законодательством методологии, ANRE исходило из средней закупочной цены в 2022 году $899 за 1 тыс. кубометров. При этом цена газа от "Газпрома" в августе составляет $1458, а, согласно прогнозам на сентябрь - $1692 за 1 тыс. кубических метров.