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"Калита" допустила дефолт при выплате купона по облигациям на 1,6 млн рублей

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Омское ООО "Калита" допустило дефолт при выплате 10-го купона по облигациям серии 001Р-03 на 1,602 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании - "Регион финанс".

Эмитент сослался на отсутствие денег в необходимом количестве.

Сейчас по всем трем выпускам облигаций компании в обращении уже зарегистрированы неисполнения обязательств.

Ранее на запрос представителя владельцев облигаций о дальнейших планах по обслуживанию долга эмитент ответил, что "своевременное исполнение обязательств по обслуживанию выпусков облигаций не представляется возможным", более того, у компании отсутствуют средства даже на проведение общих собраний держателей облигаций.

Также сообщалось о трех судебных исках по взысканию с "Калиты" задолженности - от ООО "Совкомбанк факторинг", Альфа-банка и ООО "РТС-капитал".

В конце апреля "Эксперт РА" понизило рейтинг "Калиты" до "ruD" со "стабильным" прогнозом.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. Ближайшая амортизация по выпускам начнется в 2023 году. Купоны по всем выпускам ежемесячные.

ООО "Калита" занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, закупая его у крупных НПЗ и перепродавая мелкому и среднему бизнесу в трех десятках регионов.

Калита Омск Регион финанс
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