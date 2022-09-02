"Калита" допустила дефолт при выплате купона по облигациям 001Р-01 на 3,7 млн рублей

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Омское ООО "Калита" (Омск) допустило дефолт при выплате 29-го купона по облигациям серии 001Р-01 на 3,699 млн рублей из-за отсутствия денег, сообщила компания.

Уже по всем трем выпускам облигаций компании, которые находятся в обращении, зарегистрированы неисполнения обязательств.

Ранее на запрос представителя владельцев облигаций о дальнейших планах по обслуживанию долга эмитент ответил, что "своевременное исполнение обязательств по обслуживанию выпусков облигаций не представляется возможным", более того, у компании нет средств даже на проведение общих собраний держателей облигаций.

Сообщалось о трех судебных исках по взысканию с "Калиты" задолженности от ООО "Совкомбанк факторинг", Альфа-банка и ООО "РТС-капитал".

В конце апреля "Эксперт РА" понизило рейтинг "Калиты" до "ruD" со "стабильным" прогнозом.

18 августа "Калита" подала заявление о ликвидации юридического лица в Межрайонную ИФНС России № 12 по Омской области.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. Ближайшая амортизация по выпускам начнется в 2023 году. Купоны по всем выпускам ежемесячные.

ООО "Калита" занимается оптовой торговлей нефтепродуктами в трех десятках регионов.