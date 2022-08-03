"Калита" допустила дефолт при выплате купона по облигациям 001Р-01 на 3,7 млн рублей

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Омское ООО "Калита" допустило дефолт при выплате 28-го купона по облигациям серии 001Р-01 на 3,699 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Причиной эмитент назвал "отсутствие денежных средств в необходимом объеме".

Уже по всем трем выпускам облигаций компании в обращении зарегистрированы неисполнения обязательств.

Ранее "Калита" уведомила представителя владельцев облигаций, что "своевременное исполнение обязательств по обслуживанию выпусков облигаций не представляется возможным" и у компании нет денег даже на проведение общих собраний бондхолдеров.

Причинами неисполнения обязательств "Калита" называла рост ключевой ставки Банка России и приостановку банками-кредиторами выдачи новых кредитных траншей в рамках действующих кредитных линий, снижение текущей покупательской активности и прекращение договорных отношений с большим числом партнеров, рост дебиторской задолженности, а также возбуждение исполнительных производств с наложением арестов на денежные средства и имущество компании.

Сообщалось о трех судебных исках по взысканию с "Калиты" задолженности от ООО "Совкомбанк факторинг", Альфа-банка и ООО "РТС-капитал".

В конце апреля "Эксперт РА" понизило рейтинг "Калиты" до "ruD" со "стабильным" прогнозом.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. Ближайшая амортизация по выпускам начнется в 2023 году. Купоны по всем выпускам ежемесячные.

ООО "Калита" занимается оптовой торговлей нефтепродуктами в трех десятках регионах.