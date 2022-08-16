"Калита" допустила очередной дефолт при выплате купона по облигациям 001Р-02

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Омское ООО "Калита" допустило дефолт при выплате 23-го купона по облигациям серии 001Р-02 на 3,204 млн рублей. В сообщении компании причиной неисполнения обязательств названо "отсутствие денежных средств в необходимом объеме" у эмитента.

Сейчас по всем трем выпускам облигаций компании в обращении уже зарегистрированы неисполнения обязательств.

Ранее на запрос представителя владельцев облигаций о дальнейших планах по обслуживанию долга эмитент ответил, что "своевременное исполнение обязательств по обслуживанию выпусков облигаций не представляется возможным", более того, у компании отсутствуют средства даже на проведение общих собраний держателей облигаций.

Также сообщалось о трех судебных исках по взысканию с "Калиты" задолженности от ООО "Совкомбанк факторинг", Альфа-банка и ООО "РТС-капитал". По иску Альфа-банка на денежные средства компании был наложен арест.

В конце апреля "Эксперт РА" понизило рейтинг "Калиты" до "ruD" со "стабильным" прогнозом.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн руб. с погашением в 2023-2025 годах. Ближайшая амортизация по выпускам начнется в 2023 году. Купоны по всем выпускам ежемесячные.

ООО "Калита" занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, перепродавая их в 30 регионах малым и средним предприятиям, работающим в сфере грузоперевозок, торговли, сельского хозяйства, инфраструктурного строительства, лесного хозяйства.