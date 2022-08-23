Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:16

Минск ждет заключения с Москвой в сентябре кредитного соглашения на $1,5 млрд

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии ожидает, что в начале сентября будет подписано кредитное соглашение с Россией на $1,5 млрд для реализации импортозамещающих проектов, сообщил первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков. Его слова приводит "БелТА".

В начале августа премьер-министр Белоруссии Роман Головченко говорил, что проект соглашения о выделении Белоруссии российского кредита на $1,5 млрд для реализации импортозамещающих проектов находится на финальной стадии. Ранее о соответствующей договоренности с президентом Владимиром Путиным заявлял белорусский лидер Александр Лукашенко.

Замминистра экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич в середине августа говорил, что Белоруссия предложила России 23 интеграционных импортозамещающих проекта общей стоимостью $2,2 млрд, из них на тот момент были согласованы с российской стороной 14 проектов на $1,6 млрд.

Белоруссия Николай Снопков Роман Головченко Дмитрий Ярошевич
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Австралийская Ansell решила продать российский бизнес и уйти из России

Brent подорожала до $99,4 за баррель

Второй развод Сбера расставит новости и доставку по полочкам. Обобщение

Курс евро обновил 20-летний минимум в паре с долларом на слабых статданных из еврозоны

Курс евро обновил 20-летний минимум в паре с долларом на слабых статданных из еврозоны

Цена Brent приблизилась к $98 за баррель на опасениях сокращения поставок

В "Газпроме" намерены исходить из того, что Молдавия дальше будет платить в срок

В "Газпроме" намерены исходить из того, что Молдавия дальше будет платить в срок

Минпромторг предложил признать высокотехнологичными желруду и стальной прокат

Минпромторг предложил признать высокотехнологичными желруду и стальной прокат

Аналоги приложений Сбербанка и ВТБ пропали из App Store

Аналоги приложений Сбербанка и ВТБ пропали из App Store

VK получит Delivery Club, затем обменяет его на "Новости" и "Дзен" "Яндекса"

VK получит Delivery Club, затем обменяет его на "Новости" и "Дзен" "Яндекса"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });