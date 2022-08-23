Минск ждет заключения с Москвой в сентябре кредитного соглашения на $1,5 млрд

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии ожидает, что в начале сентября будет подписано кредитное соглашение с Россией на $1,5 млрд для реализации импортозамещающих проектов, сообщил первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков. Его слова приводит "БелТА".

В начале августа премьер-министр Белоруссии Роман Головченко говорил, что проект соглашения о выделении Белоруссии российского кредита на $1,5 млрд для реализации импортозамещающих проектов находится на финальной стадии. Ранее о соответствующей договоренности с президентом Владимиром Путиным заявлял белорусский лидер Александр Лукашенко.

Замминистра экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич в середине августа говорил, что Белоруссия предложила России 23 интеграционных импортозамещающих проекта общей стоимостью $2,2 млрд, из них на тот момент были согласованы с российской стороной 14 проектов на $1,6 млрд.