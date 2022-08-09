Проект соглашения о кредите РФ Белоруссии на $1,5 млрд находится на финальной стадии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Проект соглашения о выделении российского кредита на $1,5 млрд для реализации импортозамещающих проектов находится на финальной стадии, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"На финальной стадии находится проект соглашения выделения кредита с российской стороной на сумму $1,5 млрд. До конца года будут начаты семь проектов, признанных сторонами срочными, на сумму $330 млн. Проекты направлены на импортозамещение в Союзном государстве", - сказал Головченко на заседании правительства по работе экономики в условиях санкций.

Премьера цитирует госиздание "СБ. Беларусь сегодня".

По его оценке, потенциал импортозамещения на рынке Союзного государства России и Белоруссии составляет $40 млрд. Премьер считает, что наибольший потенциал в импортозамещении имеется в производстве компонентов для автомобилестроения, фармацевтики и химической промышленности.

"Импортозамещающие проекты, связанные с расширением номенклатуры производимой продукции на действующих производствах. Это отдельный пул проектов, переработка или дополнительная обработка которых позволит производить импортозамещающую продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Это пластмассы первичных форм, моющие средства, поверхностные абразивные вещества и детское питание", - сказал Головченко.

По его словам, имеется значительный потенциал для выпуска импортозамещающей продукции на основе углубления переработки местного сырья. "В 2021 году белорусские организации экспортировали сливочного масла на $400 млн, а экспорт фасованного сливочного масла составил только порядка 20%. При том, что цена масла в малой упаковке на 10% выше - потенциальные потери до $40 млн. Аналогичная ситуация схожа для сычужных сыров, говядины и рапсового масла", - отметил Головченко.

В связи с этим отраслевые министерства разработают планы модернизации предприятий-производителей молока, мяса, рапса. По его словам, для этого правительство выделит соответствующие ресурсы.

По его оценке, в совокупности задание по дополнительному производству конкретных товаров в рамках импортозамещения обеспечит прирост валового выпуска в размере более $1,5 млрд. Дополнительное задание по экспорту обеспечит поступление валютной выручки в страну на $1,7 млрд.

В начале августа белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой сообщил, что правительства Белоруссии и России обсуждают реализацию до 15 импортозамещающих проектов на базе белорусских предприятий, Минск инициирует срочную подготовку финансовой схемы сотрудничества.

Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия предложила РФ ряд совместных инвестпроектов с целью замещения критического импорта в условиях ограничения поставок высокотехнологичного оборудования и комплектующих со стороны ЕС и США. По его словам, по договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным Москва готова выделить на реализацию этих проектов $1,5 млрд.