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Ижевская площадка "АвтоВАЗа" с 29 августа перейдет на 5-дневный режим работы

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Ижевский автозавод (ООО "Лада Ижевск", входит в группу "АвтоВАЗ") с 29 августа переходит на пятидневный режим работы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

"С 29 августа все сотрудники Lada-Ижевск выходят на пятидневный режим работы", - написал он на своей странице "ВКонтакте" в среду.

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"Разговаривал с президентом "АвтоВАЗа" Максимом Юрьевичем Соколовым. Он подписал указ о том, что с 29 августа вся группа компаний "АвтоВАЗ" возвращается к пятидневной рабочей неделе", - добавил Бречалов.

С 6 июня на "АвтоВАЗе" действовал сокращенный, четырехдневный режим работы. Он вводился как для автосборочных производств, так и для других подразделений. Планировалось, что он продлится до 4 сентября, однако в конце июля стало известно о планах компании вернуть для автосборочного производства полный режим работы – с 15 по 28 августа, а с 29 августа по 27 ноября перейти на шестидневку.

Сообщалось, что в соответствии с приказом "О работе с 15 августа", с 15 по 28 августа подразделения автосборочного комплекса, занятые производством автомобилей семейства Granta и Niva, будут работать с понедельника по пятницу в одну смену. С 29 августа по 27 ноября для подразделений автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей семейств Granta, Niva и на платформе B0, устанавливается график работы в две, одну и две смены соответственно.

Ижевский автозавод все это время находился в простое.

Лада Ижевск АвтоВАЗ
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