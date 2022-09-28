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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

Выпуск легковых машин в России за восемь месяцев сократился в 2,8 раза

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В России в январе-августе 2022 года производство легковых автомобилей упало в 2,8 раза (на 64,5%) в годовом исчислении, до 325 тысяч штук, выпуск грузовиков за тот же период снизился на 18,3%, до 91,7 тысячи единиц, следует из данных Росстата.

За август было выпущено 24,7 тысячи легковых машин, что в 3,2 раза (на 69%) меньше, чем в августе 2021 года, но на 27,3% больше, чем в июле 2022 года.

Грузовиков в августе 2022 года было произведено 11,1 тысячи единиц, это на 2,6% меньше, чем годом ранее и на 15% больше, чем в июле.

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в августе был на уровне 1013 единиц (-13,8% г/г и +16,6% к июлю). По итогам 8 месяцев он снизился на 10,7%, до 7,7 тысячи единиц.

Производство двигателей внутреннего сгорания за август составило 14,3 тысячи штук (-26,9% г/г и +36,7% к июлю). С начала года оно сократилось на 23,1%, до 163 тысяч штук.

Кузовов для автотранспортных средств за восемь месяцев в стране было произведено 22,6 тысячи штук (-23%). Абсолютного показателя их выпуска за прошлый месяц Росстат не приводит, но уточняет, что в годовом выражении он упал на 26,7%, а к июлю - вырос на 2,1%.

Большинство работавших в России мировых автоконцернов весной приостановили поставки в страну автомобилей и компонентов, а также поставили на паузу на неопределенный срок свои локальные производства. Среди игроков легкового рынка, на которых приходится основной объем продаж новых автомобилей, на начало июня машины в России выпускали УАЗ и китайский Haval. К ним позже присоединился "АвтоВАЗ", перезапустивший в течение лета сборку Granta и Niva в упрощенных комплектациях.

Росстат УАЗ АвтоВАЗ Haval
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