Болгария предложит "Газпрому" продлить отбор по истекающему контракту на 2023 год

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Болгария намерена предложить "Газпрому" продлить срок отбора газа по истекающему в 2022 году контракту на 2023 год, сообщает телеканал Nova со ссылкой на министра энергетики Росена Христова.

Ранее он сообщил, что у Болгарии есть контракт на поставку российского газа в объеме 3 млрд кубометров в год. В 2022 году страна отобрала пока 1 млрд кубометров.

"Мы никак не можем израсходовать объемы газа по этому контракту", - сказал он.

Поэтому предложение Софии в том, чтобы принимать эти объемы и в 2023 году. При этом болгарская сторона не предлагает продлить контракт (отказ от продления истекающих контрактов стал частью энергетической политики ЕК в отношении России - ИФ). "Мы говорим только о старом контракте", - подчеркнул Христов.

Болгарские чиновники информировали "Газпром" о готовности возобновить переговоры и в ближайшие дни ожидают ответа. Власти Болгарии также провели консультации по этому вопросу с Еврокомиссией.

Христов также сообщил, что болгарская сторона намерена требовать банковской гарантии в отношении поставок газа на месяц, мотивируя это тем, что якобы существует риск, что деньги будут отправлены, а газ получен не будет.

31 марта президент Владимир Путин подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". По указу, эти покупатели должны платить только в рублях за трубопроводный газ, поставленный после 1 апреля. Для этого в Газпромбанке для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным. Если условие не исполнено - поставки прекращаются.

София одной из первых отказалась от новой системы. По мнению "Булгаргаза", "новый двухэтапный порядок оплаты, предложенный РФ, создает значительные риски для Болгарии, в том числе в плане осуществления платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны".