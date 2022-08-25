Власти Болгарии признали, что СПГ на 50% дороже газа "Газпрома"

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Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Цена на сжиженный природный газ на 50% превосходит цену поставок российского газа по контракту с "Газпромом", отметил министр энергетики Болгарии Росен Христов, слова которого приводит министерство.

По его словам, расчеты на основе формулы цены по действующему контракту с "Газпром экспортом" показывают, что этот газ является вторым по дешевизне после азербайджанского. А стоимость двух партий СПГ с доставкой через Грецию в сентябре, которые заказало предыдущее правительство, на 50% превышают цену поставок "Газпрома".

"Ситуация ясная: у нас есть контракт с "Газпром экспортом" на поставку 3 млрд кубометров природного газа и обязательство использовать не менее 80% этого объема. Если мы этого не сделаем, мы обязаны заплатить за это независимо от того, использовали мы его или нет. Пока по этому контракту мы использовали 1 млрд кубометров, а должно быть 2,4 млрд куб. м. Так что, если мы не выберем оставшийся объем, то, наверное, пойдем в арбитраж с возможностью потерять крупную сумму", - сказал Христов.

Он выразил мнение, что стране на данный момент меньше всего нужно заниматься судебными делами, потенциальный исход которых был бы для нее отрицательным. В сообщении министерства напоминается об обращении к властям профсоюзов и работодателей о необходимости получения газа по разумным ценам.

Изменение схемы оплаты российского газа

Как сообщалось, 31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях. Для этого в Газпромбанке для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным. Если условие не исполнено - поставки прекращаются.

София одной из первых отказалась от новой системы. По мнению "Булгаргаза", "новый двухэтапный порядок оплаты, предложенный РФ, создает значительные риски для Болгарии, в том числе в плане осуществления платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны".