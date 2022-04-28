ЕК и Болгария создадут рабочую группу платформы ЕС по закупкам энергоносителей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила, что болгарский вице-премьер Асен Василев провел ряд встреч в Брюсселе, в результате которых достигнута договоренность создать в Софии первую региональную рабочую группу в рамках платформы ЕС по закупкам энергии.

Эти консультации состоялись после прекращения "Газпромом" поставок газа в Болгарию, отмечается в коммюнике ЕК.

"В этом пилотном проекте будут изучены потребности в газе и электричестве, цены и потоки, а также аспекты инфраструктуры", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

В документе объясняется, что рабочая группа сконцентрирует внимание на предстоящем году и мобилизует конкретный региональный опыт и ноу-хау для разработки и реализации плана действий RePowerEU по снижению зависимости от российских ископаемых видов топлива, заполнению хранилищ до следующей зимы и дальнейшему ускорению декарбонизации энергетического сектора.

Отмечается также, что группа "будет поддерживать и координировать реализацию совместных планов обеспечения готовности в регионе, включая международную закупку, хранение (топлива) и интерконнекторную связь, тем самым способствуя безопасности поставок в Болгарии, регионе, энергетическом сообществе и за его пределами".

ЕК сообщает, что Болгария свяжется с соседними странами в рамках этой целевой группы и организует первую министерскую встречу 5 мая.

27 апреля "Газпром" полностью остановил поставки газа компании "Булгаргаз" (Болгария) в связи с неоплатой в рублях.