Главы правительств ЕАЭС отложили до октября вопрос об общем рынке газа

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Евразийский межправсовет на этой неделе не стал рассматривать вопрос о подготовке международного договора о формировании общего рынка газа в Евразийской экономической союзе (ЕАЭС) из-за сохраняющихся разногласий и вернется к этой теме на следующем заседании.

Об этом на брифинге после заседания сообщила помощник председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"В повестке предварительно стоял данный вопрос, вместе с тем, по инициативе одной из сторон было предложено не обсуждать его подробно, учитывая, что на сегодняшний момент в рамках доработки данного проекта международного договора, в общем-то, есть несколько позиций, которые до конца не согласованы экспертами, и требуется уже скоординированное решение со стороны глав правительств и глав государств", - сказала она на брифинге по итогам заседания межправсовета.

По ее словам, к прошедшему на этой неделе межправсовету ЕАЭС количество разногласий сторон относительно договора об общем рынке газа сократилось до трех. "Я не буду их сейчас озвучивать, по той причине, что они подробно не обсуждались главами правительств", - добавила Малкина.

"За пределами обсуждения этого вопроса главы правительств договорились о том, что данному международному договору быть, он будет носить рамочный характер, а по тем трем ключевым для сторон вопросам, по которым на сегодняшний день экспертам не удалось выработать согласованное решение, главы правительств в ближайшее время проведут необходимые дополнительные консультации на национальном уровне, и мы вернемся к данному вопросу с очень большой надеждой уже на следующем заседании ЕМПС", - сообщила она.

Следующее заседание межправсовета должно пройти в Армении 20-21 октября.

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки международного договора об общем рынке газа пока продолжается обсуждение вопроса о ценах за транспортировку газа (Россия и Казахстан выступают за раздельное ценообразование на внутреннем и внешнем рынках, потребители газа в лице Белоруссии, Армении и Киргизии - за равные условия для всех участников ЕАЭС), вопрос продолжения действия двусторонних договоров по газу (будут ли они приведены в соответствие с международным договором или сохранят действие в текущем варианте), вопрос о недискриминационных условиях транзита газа из третьих стран (инициирован Киргизией в связи с географическими особенностями поставок и необходимостью закупки газа у третьих стран).

В отношении ценообразования на транспортировку ЕЭК предлагала определять тарифы на общем рынке в соответствии с методиками стран-участниц для магистральных газопроводов. Что касается двусторонних договоров, то говорилось о необходимости их соответствия положениям общего договора.

В конце 2020 года главы государств ЕАЭС на заседании Высшего совета приняли решение о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа. Он предполагает "создание инфраструктурной, технологической и правовой основы формирования рынка газ", в том числе принятие международного соглашения о формировании общего рынка газа. Проект договора готовила российская сторона, утвердить документ планировалось до конца текущего года.

Как поясняли ранее в ЕЭК, международный договор будет включать принципы функционирования и регулирования общего рынка газа, порядок взаимодействия стран союза при транспортировке и поставке газа из третьих государств и в третьи государства, а также принципы обеспечения доступа к газотранспортным системам, принципы ценообразования и формирования тарифной политики на общем рынке газа союза.

Общий рынок газа должен заработать в ЕАЭС с 2025 года.