Страны ЕАЭС согласовали концепцию формирования общего рынка нефти

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Страны Евразийского экономического союза согласовали концепцию формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Республика Армения выражает свое удовлетворение в связи со значительной работой, проделанной комиссией и уполномоченными органами государств - членов (Союза) в вопросах формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, что нашло отражение в представленных докладах", - сказал Пашинян, выступая на заседании межправительственного совета стран ЕАЭС.

Он сообщил, что в этом году государства ЕАЭС вместе с комиссией приступили к обсуждению международного договора по формированию общего рынка газа Союза, и выразил надежду на продолжение конструктивной работы на основе взаимопонимания и учета интересов всех государств - членов объединения.

"С удовлетворением хочу также отметить, что нам удалось согласовать концепцию формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов на основании пяти принципов, одобренных всеми государствами Союза", - сказал премьер-министр Армении.

В свою очередь премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подчеркнула, что "формирование общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа идет в соответствии с согласованными сроками".

При этом он призвал стороны к "дальнейшей консолидации усилий по своевременному завершению работы над проектами соглашений в данной сфере".