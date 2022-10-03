Глава ЕЭК заявил, что в рамках ЕАЭС необходимо вести ценообразование в нацвалютах

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович выступил за расчеты и ценообразование в ЕАЭС в национальных валютах.

"Необходимо и ценообразование вести в нацвалютах. Валюта должна быть не только средством платежа, но и мерой стоимости", - отметил он в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь-1".

По словам Мясниковича, в ситуации, когда цены будут сформированы в национальных валютах, волатильность обменных курсов национальных валют будет наносить меньший ущерб.

"Я полагаю, что мы выйдем на определенные соглашения, которые будут предусматривать и ценообразование в национальных валютах", - заверил Мясникович.

Ранее министр ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев призывал создать биржевое пространство ЕАЭС, перейдя на собственную, независимую от Запада, систему ценообразования в нацвалютах.

"Перейти на расчеты в нацвалютах легко. Это же не ограничивается пересчетом через кросс-курс к долларам, предположим. Нужно прямое курсообразование, наши биржи должны сами определять соотношение курсов (нацвалют - ИФ)", - отмечал министр.