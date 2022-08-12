В ЕЭК заявили об урегулировании большей части разногласий по общему рынку газа в ЕАЭС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Евразийской экономической комиссии заявили об урегулировании большей части разногласий по общему рынку газа в Евразийском экономическом союзе.

"В ходе совещания министры энергетики договорились по большей части вопросов повестки: согласовали определения покупателя газа, свободной мощности, трансграничной транспортировки и поставки газа, отдельные вопросы регулирования общего рынка газа и взаимодействия операторов газотранспортных систем", - сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Отмечается также, что состоялся обмен мнениями и достигнут прогресс в понимании статуса участников общего рынка, обеспечения внутренних потребностей в газе государств-членов, отдельных аспектов исполнения договора на поставку газа.

Руководители уполномоченных органов условились дополнительно проработать отдельные положения международного договора по газу на двусторонней основе для завершения работы над документом и внесения его на рассмотрение органов Союза.

Совещание прошло в преддверии заседаний Совета Комиссии (запланировано на 19 августа) и Евразийского межправительственного совета (25-26 августа), где планируется обсудить перспективы создания общего рынка газа.