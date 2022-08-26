Home Credit вышла из капитала ХКФ банка

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Структура чешской группы Home Credit вышла из капитала российского ХКФ банка, передав 49,5% долей самой кредитной организации. Как следует из данных ЕГРЮЛ, ХКФ банк стал владельцем этой доли 24 августа.

PPF Group и Home Credit в середине мая сообщили, что договорились о продаже своих банковских активов и дочерних компаний в России группе российских инвесторов во главе с экс-главой РТС Иваном Тырышкиным.

Home Credit продала 49,5% акций российского ХКФ банка местным инвесторам в конце мая 2022 года. Тогда Тырышкин получил 9,91% ХКФ банка, Ибрагим Загидулин, Елена Мартыненко, Виолетта Чайка, Дмитрий Чемендряков - по 9,9%.

До этого группа продала по 49,5% в российских СК "Хоум кредит страхование" и микрокредитной компании "Купи не копи" этой же группе инвесторов. Каждый из физлиц получил по 9,9% страховой и микрокредитной компаний.

Контроль в банке, страховой и микрокредитной компаниях чешская группа утратила в середине июня, передав по 1% в них гражданину Грузии Авигдору Ярдени.

PPF Group в июне сообщила, что в рамках первой части сделки продала контрольные доли в российских подразделениях за сумму около 26,4 млрд рублей. Первая фаза включала продажу по 50,5% ХКФ банка, "Хоум кредит страхования" и компании "Купи не копи", а также полностью компаний "Форвард лизинг" и "Всегда да" (их выкупил Тырышкин).

Вторая часть сделки предусматривает продажу группой оставшихся долей в российских подразделениях за 16,4 млрд рублей. Эта фаза должна завершиться до ноября 2023 года, отмечала ранее PPF Group. При этом у продавца и покупателя есть право при определенных условиях ускорить расчеты по сделке, в результате чего цена может быть снижена на 11,1 млрд рублей.

Российский ХКФ банк был дочерней структурой холдинга Home Credit N.V., входящего в состав международной группы PPF. Ее крупнейшим бенефициаром был чешский предприниматель Петр Келлнер, он погиб в авиакатастрофе в марте 2021 года. Осенью 2021 года стало известно, что PPF выставила российский ХКФ банк на продажу.

ХКФ банк по итогам 2021 года занял 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".