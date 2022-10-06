ХКФ банк снова стал владеть 25% долей в бывшем БКИ "Эквифакс"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - ХКФ банк снова стал владеть 25% долей в бюро кредитных историй "Скоринг бюро" (ранее БКИ "Эквифакс"). По данным ЕГРЮЛ, 5 октября кредитная организация приобрела долю в ООО "БКИ СБ", которая ранее принадлежала одному из инвесторов банка Ибрагиму Загидулину.

Владельцами бюро также являются экс-глава РТС Иван Тырышкин (25%), Дмитрий Харитонов (36,8%) и София Салехова (13,2%).

В начале августа из капитала БКИ "Эквифакс" вышла чешская компания Global Payments Europe и американское бюро кредитных историй Equifax, передав свои доли новым инвесторам ХКФ банка. 15 августа из капитала бюро вышел и сам ХКФ банк, также передав 25% долей одному из своих совладельцев - Дмитрию Чемендрякову. Затем в конце месяца БКИ сменило название на "Скоринг бюро". 19 сентября партнеры экс-главы РТС Ивана Тырышкина Чемендряков и Виолетта Чайка и передали 50% в бюро кредитных историй "Скоринг бюро" новым инвесторам - Дмитрию Харитонову и Софии Салеховой.

Ранее Equifax в отчетности сообщила, что приняла решение выйти из российской инвестиции, списала ее стоимость до нуля и "не ожидает будущих экономических выгод" от операций "Эквифакса". В этой связи Equifax отразила убыток в $19,5 млн.

Бюро кредитных историй "Скоринг бюро" входит в тройку крупнейших БКИ в России, предоставляет банкам услуги по управлению рисками, аналитики и предотвращению мошенничества. База бюро, по его данным, состоит из около 550 млн кредитных историй. Финансовые показатели компании не публикуются. Equifax сообщала, что в 2021 году получила $14,6 млн чистой прибыли на свою долю.

В конце мая Home Credit продала 49,5% акций российского ХКФ банка местным инвесторам: Тырышкин получил 9,91% банка, Ибрагим Загидулин, Елена Мартыненко, Виолетта Чайка, Дмитрий Чемендряков - по 9,9%. Контроль в ХКФ банке чешская группа утратила в середине июня, передав по 1% гражданину Грузии Авигдору Ярдени. В августе группа совсем вышла из капитала кредитной организации, передав ей 49,5%.

По итогам 2021 года ХКФ банк занял 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".