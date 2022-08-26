В Минэнерго России заявили об интересе Индии к российскому энергоуглю

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Индия проявляет интерес к российскому энергетическому углю, сообщил телеканалу РБК замминистра энергетики России Сергей Мочальников.

"Рынок Индии всегда считался для нас перспективным. По нему есть отдельный документ, подписанный на прошлогодней Российской энергетической неделе. Там объемный показатель - это 40 млн тонн коксующегося угля, но партнеры просят еще энергетический уголь", - рассказал он.

По словам Мочальникова, после вступления в силу ограничений ЕС около 64 млн т, то есть "четверть нашего экспорта для нас стала недоступна". Появилась необходимость перенаправить эти поставки на другие рынки.

В Европе российский уголь сейчас замещается углем из Австралии и Индонезии, а те страны, которые начали поставки в Европу, освобождают другие рынки, "на которые нам и надо стремиться попасть", считает он.

"Есть договоренности, есть подписанные документы - есть о намерениях, есть и документы с обязательствами", - сообщил представитель Минэнерго, не назвав, с кем именно Россия договорилась о поставках угля. По его словам, об этом планируется объявить на Российской энергетической неделе.

Сейчас, по словам Мочальникова, российские компании ищут новые логистические цепочки в связи с введенными Европой ограничениями. "Самое печальное, что это приведет к удорожанию в конечной цене нашей продукции угольной на новых рынках", - отметил он.

В числе ограничений для наращивания поставок по иным направлениям Мочальников назвал Восточной полигон железных дорог, который "не развит на ту инфраструктуру и на тот объем, чтобы уместить всех желающих".

10 августа вступил в силу запрет на перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива через территорию Европейского союза и на их поставку в ЕС из России. Также запрет на импорт российского угля ввела Великобритания.

По данным ЕС, ежегодный объем импорта угля в страны союза составляет 8 млрд евро, на поставки из России приходится примерно половина этой суммы.

Добыча угля в России за шесть месяца этого года примерно соответствует уровню прошлого года, сообщал в середине июля министр энергетики Николай Шульгинов президенту Владимиру Путину.

Ранее Минэнерго сообщало, что в соответствии с негативным прогнозом, рассчитанным с учетом вступления в силу полного эмбарго ЕС на ввоз угля из России, добыча угля в России по итогам 2022 года может сократиться на 17% по сравнению с результатом 2021 года, до 365,1 млн тонн. Экспорт может снизиться на 30%, до 156 млн тонн.

Российские власти говорили о возможности перенаправить экспорт угля через морские порты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в апреле говорил, что объемы вывоза угля из России немного просели, в основном из-за ситуации с портами Северо-Запада.

В 2021 году экспорт угля из России составил 223 млн тонн (+5,7% к 2020 году) при общей добыче 438,4 млн тонн. При этом экспорт угля в Европу был зафиксирован на уровне 50,4 млн тонн (+10,3%). Это чуть более половины всего импорта угля в ЕС. Сколько же российскими угольщиками было отгружено в прошлом году в Китай (53 млн тонн, +38%).

В феврале Минэнерго заявляло о разработке межправсоглашения с Китаем об увеличении поставок до 100 млн тонн в ближайшие 4-5 лет. Также на "Российской энергетической неделе - 2021" был подписан меморандум об увеличении поставок в Индию с 8 млн до 40 млн тонн.