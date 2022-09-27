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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Президент Филиппин сообщил о переговорах о закупках российского топлива

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Филиппины ведут переговоры с Россией о возможности приобретения российского топлива, сообщил Bloomberg TV филиппинский президент Фердинанд Маркос-младший.

По его словам, Филиппины "ведут переговоры как можно с большим числом поставщиков" и близки к достижению соглашений.

Говоря о контактах с Россией по этому вопросу, он отметил, что политический аспект заключения такого соглашения ввиду санкций, "конечно же, немного сложный", но Филиппины "будут исходить, прежде всего, из своих национальных интересов".

Филиппины Фердинанд Маркос
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