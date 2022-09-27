Президент Филиппин сообщил о переговорах о закупках российского топлива

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Филиппины ведут переговоры с Россией о возможности приобретения российского топлива, сообщил Bloomberg TV филиппинский президент Фердинанд Маркос-младший.

По его словам, Филиппины "ведут переговоры как можно с большим числом поставщиков" и близки к достижению соглашений.

Говоря о контактах с Россией по этому вопросу, он отметил, что политический аспект заключения такого соглашения ввиду санкций, "конечно же, немного сложный", но Филиппины "будут исходить, прежде всего, из своих национальных интересов".