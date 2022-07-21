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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Добыча угля в РФ в I полугодии осталась на уровне прошлого года

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Добыча угля в России за шесть месяцев этого года примерно соответствует уровню прошлого года. Об этом сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Добыча угля - примерно на уровне прошлого года", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в соответствии с негативным прогнозом, рассчитанным с учетом вступления в силу полного эмбарго ЕС на ввоз угля из России, добыча угля в РФ по итогам 2022 г. может сократиться на 17% по сравнению с результатом 2021 г., до 365,1 млн тонн. Снижение экспорта может составить 30%, до 156 млн тонн.

В начале апреля ЕС в рамках очередного пакета санкций ввел запрет на ввоз угля из РФ с августа 2022 г.

Российские власти говорили о возможности перенаправить экспорт через морские порты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В свою очередь первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявлял, что объемы вывоза угля из РФ немного просели, в основном из-за ситуации с портами Северо-Запада.

Минэнерго
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