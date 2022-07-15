Евросоюз сократил импорт энергетического угля из РФ в июне на 48% к маю

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Европейский союз резко сократил импорт энергетического угля из России в преддверии полного запрета на его закупки, что усугубляет опасения относительно усиливающегося энергетического кризиса, пишет в пятницу Financial Times.

Морские поставки угля в ЕС из РФ в июне составили всего 1,7 млн тонн, что на 48% ниже майского объема. По данным консалтинговой фирмы CRU, это самое значительное сокращение как минимум с 2019 года.

До этого показатель повышался три месяца подряд. Вероятно, европейские компании накопили значительное количество российского угля перед введением полного запрета на его импорт, отмечает аналитик CRU Дмитрий Попов.

"Мы слышим, что не хватает складских запасов для железной руды, потому что они заняты углем", - сказал он.

Европейские страны все больше зависят от угля из-за ограниченных поставок российского газа в последние месяцы. Германия, Нидерланды, Австрия и Франция планируют в этом году использовать угольные электростанции, чтобы покрыть дефицит газа, а это означает, что сокращение импорта из России, вероятно, приведет к росту цен на электроэнергию в преддверии зимы, отмечает FT.

Запрет на импорт российского угля

Тем не менее, Европейская комиссия в апреле одобрила полный запрет на импорт всех видов российского угля, который должен вступить в силу 10 августа, что, по ее словам, будет стоить Москве 8 млрд евро ежегодных потерь доходов.

В результате страны ЕС ищут альтернативные источники поставок. По данным аналитической компании Kpler, с начала марта они импортировали 15,8 млн тонн нероссийского энергетического угля. Это на 45% превышает показатель за аналогичный период допандемийного 2019 года. Основной прирост поставок пришелся на ЮАР и Австралию.

"Запасы угля в изобилии на оставшуюся часть лета, но более продолжительная зависимость от угольных электростанций для замены газа означает, что Европе в конечном итоге придется пополнять запасы, - отмечает старший аналитики по энергетике Goldman Sachs Саманта Дарт. - И к тому времени российский уголь будет снят с повестки дня из-за запрета на импорт".

Аналитик UBS Майлз Оллсоп сказал, что "есть большой вопрос" в отношении того, сможет ли Европа найти достаточно угля для замены импорта из РФ, а также покрытия недостатка поставок природного газа.

"В 2021 году Европа импортировала из России около 35-40 млн тонн энергетического угля. Я думаю, что это по-настоящему сложная задача для угольной промышленности - с легкостью покрыть такой дефицит", - сказал он.

По мнению эксперта, ждать резкого увеличения поставок из Колумбии, ЮАР, Австралии и США не стоит. "Кроме того, потенциально нужно найти 20-30 млн тонн для замены газа. Это начинает становиться серьезной проблемой", - добавил он.

Энергетический уголь в Европе в настоящее время торгуется около $400 за тонну по сравнению со $130 год назад, по оценке Argus Media.