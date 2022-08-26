ЕК оценила энергопотенциал Балтики в более 90 гигаватт за счет энергии ветра

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - По оценке Еврокомиссии, Балтийское море потенциально может производить свыше 90 гигаватт - за счет энергии ветра, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Ее слова приводит АР.

"Это больше, чем имеющиеся мощности всех электростанций Германии, работающих на угле", - добавила глава МИД.

1 июля к Германии на год перешло председательство в Совете государств Балтийского моря

Заявление Бербок прозвучало в преддверии многосторонних переговоров на следующей неделе в Дании, посвященной вопросам энергетики. В датском МИД отмечали, что участники встречи обсудят способы "избавить регион Балтийского моря от российской энергии и в то же время - проложить путь к переходу к "зеленой" экономике". В переговорах примут участие представители Еврокомиссии, премьер-министры Польши, Латвии, Эстонии, Финляндии, Дании, министры энергетики нескольких стран.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обещал покончить с выбросами Германией углекислого газа в атмосферу к 2045 году - ранее любого другого промышленно развитого государства, напоминает АР. В Берлине ради достижения этой цели говорили о необходимости остановить работу угольных электростанций, запущенных вновь на фоне ситуации вокруг Украины, прекратить в 2022 году импорт российских угля и нефти и в течение следующих двух лет отказаться от поставок российского газа.