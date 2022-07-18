МЭА предложило ЕС временно перевести энергетику с газа на мазут и уголь

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило пять мер для преодоления газового кризиса, которые позволят европейским странам безопасно пережить грядущую зиму на фоне сокращения поставок топлива из РФ.

В статье, опубликованной на сайте МЭА, глава агентства Фатих Бироль предлагает внедрить аукционные платформы для продажи промышленными потребителями ЕС уже законтрактованных поставок газа; свести к минимуму его использование в энергетике путем временного увеличения выработки электричества за счет угля и мазута; улучшить координацию между участниками рынков газа и электроэнергии для снижения пиковых нагрузок; синхронизировать планирование действий в период возможных ЧС. Последнее предложение МЭА – снизить спрос на электроэнергию в частных домах, установив стандарты для кондиционирования воздуха и внедрив меры по контролю за их соблюдением домохозяйствами.

Бироль отметил, что ЕС для безопасного прохождения зимы необходимо заполнить свои газовые хранилища на 90%.

"Первым немедленным шагом для наполнения европейских хранилищ газа до надлежащего уровня до наступления зимы является сокращение текущего потребления газа в Европе и размещение сэкономленного газа в хранилищах. Отчасти это уже происходит из-за заоблачных цен на газ, но требуется больше. Необходимы значительные дополнительные сокращения, чтобы подготовить Европу к предстоящей суровой зиме", - сообщил Бироль в авторской статье, опубликованной на сайте МЭА.

Анализ агентства продемонстрировал, что в течение трех месяцев европейским странам необходимо дополнительно сэкономить около 12 млрд куб. м. газа. По мнению Бироля, ЕС не должен полагаться исключительно на поставки газа не из РФ.

"Этих поставок просто нет в объемах, необходимых для замещения недостающих поставок из России. Это будет иметь место даже в том случае, если поставки газа из Норвегии и Азербайджана будут осуществляться на максимальной мощности, если поставки из Северной Африки останутся на уровне прошлого года, если внутренняя добыча газа в Европе продолжит следовать последним тенденциям, если приток СПГ продолжит увеличиваться такими же рекордными темпами, как и в первом полугодии. Слишком много "если". Этот сценарий также предполагает, что потоки российского газа по "Северному потоку" возобновятся по итогам техобслуживания на том же уровне, что и до него", - сообщил Бироль.

Он добавил, что, если предложенные МЭА меры не будут реализованы, Европа окажется в крайне уязвимом положении и в будущем может столкнуться с гораздо более радикальным сокращением потребления газа.

Как сообщалось, в марте МЭА представило план сокращения импорта газа из РФ на 50 млрд куб. м всего за год. Он подразумевал отказ от подписания новых газовых контрактов с "Газпромом", максимизацию поставок газа из других источников, ускорение развертывания установок солнечной и ветряной энергии, максимально возможное использование существующих источников энергии с низким уровнем выбросов, таких как АЭС и возобновляемые источники.

Позже Россия сама сократила экспорт газа в европейские страны в связи с отказом ряда контрагентов оплачивать поставки по новой системе расчетов – в рублях. Кроме того, в июне прокачка была сокращена из-за задержки возврата после техобслуживания оборудования Siemens для "Северного потока" из-за санкций Канады.