Global Ports предложила держателям евробондов-23 изменить механизм выплат

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Global Ports предложила держателям долларовых еврооблигаций компании с погашением в 2023 году согласовать изменение механизма выплат, разрешив, в частности, прямые платежи отдельным категориям инвесторов и использование альтернативных валют.

Кроме того, компания хочет увеличить льготный период, в течение которого могут быть решены потенциальные проблемы с проведением платежей, говорится в ее сообщении.

Global Ports предлагает инвесторам одобрить возможность проведения выплат по евробондам напрямую, а также через клиринговые системы или других финансовых посредников в альтернативной валюте по выбору эмитента или поручителей по евробондам, при этом объем каждого платежа в альтернативной валюте будут рассчитываться как эквивалент долларового объема по курсу Банка России на дату выплаты.

Еще одна опция, предложенная компанией, - возможность платежей через номинальные счета, эскроу-счета и другие счета, открытые на имя держателей, в альтернативной валюте по заявлению соответствующих владельцев евробондов. Платежные обязательства будут считаться исполненными в случае зачисления средств на такие счета.

Также компания предлагает сохранить возможность выплат по евробондам в соответствии с первоначальной документацией выпуска - через основного платежного агента - для инвесторов, которые не будут подпадать под первые два варианта выплат.

Новая схема выплат оставляет для компании возможность комбинировать все перечисленные варианты для осуществления платежей различным группам инвесторов.

Кроме того, Global Ports просит инвесторов увеличить льготный период для проведения платежей по основному долгу с 7 до 15 рабочих, для проведения процентных платежей - с 10 до 20 рабочих дней.

Голосование держателей продлится до 16 сентября, дата составления списка держателей для участия в голосовании - 12 сентября.

Ближайшая выплата купона по выпуску-23 Global Ports предстоит 22 сентября.