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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Контейнерооборот терминалов Global Ports во II квартале сократился на 40,8%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Консолидированный контейнерный оборот морских терминалов Global Ports во втором квартале 2022 года сократился в годовом исчислении на 40,8% и составил 248 тысяч TEU, сообщила компания.

Консолидированный объем обработки навалочных грузов Global Ports во II квартале сократился на 45,5%, до 744 тысяч тонн. Тяжелая накатная техника и легковые автомобили на терминалах группы во втором квартале не обрабатывались.

"На фоне глобальной и локальной геополитической напряженности и значительного сокращения судозаходов ключевых морских линий в порты России как российский контейнерный рынок в Балтийском бассейне, так и терминалы группы, расположенные в Северо-Западном регионе, во втором квартале 2022 года показали существенное снижение объемов перевалки контейнеров, автомобилей и ро-ро грузов, в то время как перевалка контейнеров на Дальнем Востоке, в том числе на ВСК, хотя и подверглась негативному влиянию в связи с эпидемиологическими ограничениями, действующими в Китае, оставалась более устойчивой", - говорится в пресс-релизе.

По итогам I полугодия контейнерооборот Global Ports составил 611 тысяч TEU, что на 22,6% меньше, чем годом ранее.

Во II квартале 2022 года объем российского рынка перевалки контейнеров сократился на 34,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года до 899 тысяч TEU. По итогам I полугодия российский контейнерный рынок снизился на 17,3%, до 2,2 млн TEU.

Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в России. Осуществляет управление пятью контейнерными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминалы "Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Global Ports также владеет внутренним терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом.

Основными акционерами являются группа "Дело" (Сергея Шишкарева и "Росатома") и APM Terminals B.V. (по 30,75%). Ilibrinio Establishment Ltd и Polozio Enterprises Ltd (бывшие владельцы НКК) владеют по 9% в капитале Global Ports. Free float составляет 20,5%, торги GDR компании на Лондонской фондовой бирже приостановлены. APMT в марте заявил о намерении начать процедуру выхода из акционерного капитала Global Ports.

Global Ports группа Дело Балтия СЗФО Дальний Восток Китай
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