Скорректированная EBITDA Global Ports в I полугодии выросла на 28%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA группы Global Ports в первом полугодии 2022 года увеличилась на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $145,6 млн, сообщила компания.

Выручка выросла на 18,2%, до $271,6 млн.

Чистый убыток Global Ports составил $400,7 млн.

"Убыток по чистой прибыли не является денежным. С учетом ставших менее предсказуемыми перспектив рынка компания пересмотрела отражение долгосрочной стоимости "Первого контейнерного терминала" (ПКТ, Петербург), "Петролеспорта" (ПЛП, Петербург) и "Усть-Лужского контейнерного терминала" (УЛКТ, Ленинградская область) в своей отчетности и в результате уменьшила ее на $521 млн. Без учета обесценения валовая прибыль группы в отчетном периоде выросла на 29%, до $129,9 млн", - сообщили "Интерфаксу" в компании.

Свободный денежный поток вырос на 145,9%, до $151,3 млн, чистый долг сократился на $67,4 млн. Соотношение чистого долга и скорректированной EBITDA снизилось до 1,5 (-0,5 по сравнению с показателем на 31 декабря 2021 года).

"Наличие в портфеле группы современных хорошо оснащенных многофункциональных терминалов в двух морских бассейнах позволило частично смягчить влияние негативных рыночных трендов на бизнес. Это стало возможным благодаря комбинации факторов: росту неконтейнерного бизнеса на Северо-Западе и стабильным ценовым показателям за счет растущей доли более дорогих дальневосточных операций; разовому значительному увеличению сроков хранения; изменению структуры портфеля клиентов и грузов", - сообщила компания.

"В текущих быстро меняющихся условиях перспективы до конца 2022 года остаются неопределенными. Учитывая инертность бизнеса контейнерных перевозок, рынок в полной мере начал ощущать влияние последних изменений на грузооборот на Северо-Западе с мая 2022 года. Ожидается, что объемы перевалки контейнеров в этом бассейне значительно сократятся по сравнению с первой половиной 2022 года. Грузооборот контейнеров на Дальнем Востоке, где ожидается стабильный спрос, может быть более устойчивым. Группа сосредоточена на операционной эффективности на Дальнем Востоке, увеличении загрузки своих терминалов неконтейнерными грузами на Северо-Западе, а также строгом контроле затрат и сохранении ликвидности", - говорится в сообщении.

Консолидированный контейнерный оборот морских терминалов Global Ports во втором квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 40,8%, до 248 тысяч TEU. По итогам I полугодия контейнерооборот Global Ports составил 611 тысяч TEU, что на 22,6% меньше, чем годом ранее.

Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в Россси. Компания управляет пятью контейнерными терминалами страны ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминалы "Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Также владеет внутренним терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом.

Основными акционерами являются группа "Дело" (Сергея Шишкарева и "Росатома") и APM Terminals B.V. (по 30,75%). Ilibrinio Establishment Ltd и Polozio Enterprises Ltd (бывшие владельцы НКК) владеют по 9% в капитале Global Ports. Free float составляет 20,5%, торги GDR компании на Лондонской фондовой бирже приостановлены.

APM Terminals в марте заявила о намерении начать процедуру выхода из акционерного капитала Global Ports.