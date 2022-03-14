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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:49

Global Ports покинут два независимых члена совета директоров

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Из совета директоров Global Ports Investments PLC выйдут два независимых директора, сообщила компания.

Бритта Далунде проинформировала совет, что сложит свои полномочия с 23 марта 2022 года. Инна Кузнецова сообщила совету, что не будет выдвигать свою кандидатуру на переизбрание в совете на следующем годовом собрании акционеров, которое состоится в 2022 году.

"Группа начала поиск независимых кандидатов в совет директоров и сообщит о ходе этого процесса в установленном порядке", - говорится в сообщении.

APM Terminals (терминальная структура A.P. Moeller-Maersk A/S, владеет 30,75% акций Global Ports) в пятницу уведомила о намерении начать процедуру выхода из акционерного капитала Global Ports. При этом APМT проинформировал, что его представители продолжат работать в совете директоров и исполнять свои обязательства перед компанией до завершения выхода APMT из ее капитала.

Совет директоров Global Ports состоит из 11 человек, включая трех независимых директоров (Бритта Далунде, Инна Кузнецова и Ламброс Пападопулос).

От APM Terminals в совет входят три представителя - Сорен Якобсен (председатель совета), Могенс Петерсен и Кристиан Баи Холлунд. От группы "Дело" в совете также три представителя - Владимир Бычков, Андрей Ленвальский и Александра Фоменко. Кроме того, в совет входят Андрей Павлютин, Шавкат Кары-Ниязов.

Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в России. Он управляет пятью контейнерными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминалы "Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Global Ports также владеет внутренним терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом. Основными акционерами являются группа "Дело" (Сергея Шишкарева и "Росатома") и APM Terminals B.V. (по 30,75%). Free float составляет 20,5%, GDR торгуются на Лондонской фондовой бирже. Ilibrinio Establishment Ltd и Polozio Enterprises Ltd (бывшие владельцы НКК) владеют по 9% в капитале Global Ports.

Global Ports APM Terminals Moeller-Maersk Бритта Далунде Инна Кузнецова

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