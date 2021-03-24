"Высочайший" оценил capex Светловского в $267 млн, Красного - в $115 млн

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Высочайший" (GV Gold) планирует в 2025 году запустить производство на проектах Светловское и Красный в Иркутской области.

Как говорится в проспекте "Высочайшего" к IPO, capex Светловского оценивается в $267 млн. Проект сможет добавить к производству группы свыше 90 тыс. унций золота в год. Уже в 2025 году, в первый, неполный год эксплуатации, Светловское может принести 51 тыс. унций при TCC $348 на унцию. Мощность предприятия может составить 3 млн тонн руды в год.

Красный - совместное предприятие "Высочайшего" (51%) и Kopy Goldfields (49%). Capex этого проекта оценивается в $115 млн. Запуск в 2025 году первого этапа производства мощностью 1 млн тонн руды в год позволит добавить к производству "Высочайшего" порядка 30 тыс. унций золота. По итогам геологоразведки мощности могут быть увеличены до 3 млн тонн руды и извлечение золота - до 110 тыс. унций и более.

Ресурсы Светловского оцениваются почти в 1,4 млн унций золота при содержаниях 1,1 г/т, включая 655 тыс. унций запасов. Ресурсы Красного составляют 2,5 млн унций золота, включая запасы 255 тыс. унций.

"Высочайший" входит в десятку крупнейший российских золотодобытчиков, ведет деятельность в Иркутской области и Якутии. На данный момент компания готовится к IPO на Московской бирже.