Белоусов заявил о признаках оживления внутреннего спроса

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Правительство фиксирует устойчивую тенденцию к оживлению внутреннего спроса на фоне снижения Банком России ключевой ставки, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он заявил об этом на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

"Очень важная тенденция, долгожданная я бы сказал, - это признаки некоторого оживления внутреннего спроса. Здесь триггером, безусловно, сыграло снижение ключевой ставки Банком России, и уже сейчас мы видим, что последние два месяца сдвинулось кредитование нефинансовых организаций, корпоративного сектора", - сказал он.

"Если в июле рост кредитов нефинансовым организациям составлял чуть более 1%, а до этого вообще практически ноль, то в августе эта цифра увеличилась вдвое - до 2,3%", - продолжил чиновник.

Он отметил, что речь идет об устойчивых тенденциях, которые будут действовать минимум до конца года и, скорее всего, будут захватывать 2023 год.

Рост кредитования отметил и премьер-министр Михаил Мишустин.

На этом же заседании Белоусов спрогнозировал, что инфляция в России по итогам 2022 года может составить 12-13%.