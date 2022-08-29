Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Белоусов заявил о признаках оживления внутреннего спроса

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Правительство фиксирует устойчивую тенденцию к оживлению внутреннего спроса на фоне снижения Банком России ключевой ставки, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он заявил об этом на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

"Очень важная тенденция, долгожданная я бы сказал, - это признаки некоторого оживления внутреннего спроса. Здесь триггером, безусловно, сыграло снижение ключевой ставки Банком России, и уже сейчас мы видим, что последние два месяца сдвинулось кредитование нефинансовых организаций, корпоративного сектора", - сказал он.

"Если в июле рост кредитов нефинансовым организациям составлял чуть более 1%, а до этого вообще практически ноль, то в августе эта цифра увеличилась вдвое - до 2,3%", - продолжил чиновник.

Он отметил, что речь идет об устойчивых тенденциях, которые будут действовать минимум до конца года и, скорее всего, будут захватывать 2023 год.

Рост кредитования отметил и премьер-министр Михаил Мишустин.

На этом же заседании Белоусов спрогнозировал, что инфляция в России по итогам 2022 года может составить 12-13%.

Андрей Белоусов Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В правительстве допускают спад ВВП России в 2022 году меньше чем на 3%

В правительстве допускают спад ВВП России в 2022 году меньше чем на 3%

Производитель компьютерной периферии Logitech решил уйти из РФ

Производитель компьютерной периферии Logitech решил уйти из РФ

Сменился гендиректор российской "дочки" Western Union

"СДЭК" выясняет обстоятельства утечки данных клиентов

Потребление природного газа в Латвии за семь месяцев уменьшилось на 35%

Рубль дешевеет к доллару и растет к евро на старте торгов

"КАМАЗ" впервые за 10 лет не опубликует отчетность по МСФО за I полугодие

"КАМАЗ" впервые за 10 лет не опубликует отчетность по МСФО за I полугодие

"Победа" должна "Внуково" 2 млрд рублей из-за перевода рейсов в "Шереметьево"

"Победа" должна "Внуково" 2 млрд рублей из-за перевода рейсов в "Шереметьево"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });