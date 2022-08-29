Мишустин отметил сохранение занятости в стране после ухода иностранных компаний с рынка

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Благодаря принятым мерам занятость в России удалось сохранить, несмотря на уход с отечественного рынка многих компаний с иностранным участием, заявил на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики премьер-министр Михаил Мишустин.

"За прошедшие месяцы в рамках работы комиссии подготовлены и включены в план первоочередных мероприятий и наших действий более трехсот мер, из которых большая часть уже эффективно работает. Постепенно восстанавливается потребительский спрос, увеличивается оборот компаний и организаций, и, несмотря на уход с российского рынка многих компаний с иностранным участием, удалось сохранить занятость", - сказал он.

Благодаря последовательному снижению ключевой ставки и льготным программам, скоординированной работе правительства и Банка России растут объемы кредитования, предприятия получили кредиты на общую суммы свыше 2 трлн рублей, четверть из них предоставлена малому и среднему бизнесу, продолжил премьер.

Правительство рассчитывает на то, что компании этого сектора помогут заместить выпавшие цепочки поставщиков из недружественных стран, добавил Мишустин.