Индонезия разрешила полеты Boeing 737 MAX после трехлетнего запрета

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Минтранс Индонезии отменил запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX, введенный три года назад после катастрофы лайнера авиакомпании Lion Air, в которой погибли 189 человек, сообщает BBC.

27 декабря о возобновлении полетов 737 MAX в феврале сообщила эфиопская Ethiopian Airlines.

Boeing Lion Air упал вскоре после взлета 29 октября 2018 года, а 11 марта 2019 года разбился такой же лайнер Ethiopian Airlines. Жертвами двух катастроф стали 336 человек. К крушениям, по выводам экспертов, привела впервые внедренная Boeing система предотвращения сваливания (MCAS).

После этого полеты самолетов модели 737 MAX были приостановлены по всему миру, пока Boeing не внесла изменения в систему MCAS и не доказала ее надежность регуляторам.

Крупнейший индонезийский авиаперевозчик Garuda сообщил, что не планирует возвращать 737 MAX в состав своего парка воздушных судов, поскольку компания находится в процессе реструктуризации долга. До запрета полетов у Garuda был только один самолет такой модели, а затем перевозчик решил сократить общий авиапарк со 142 до 66 самолетов.