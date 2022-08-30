"Полюс" разместил бонды объемом 4,6 млрд юаней

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Золотодобывающая компания "Полюс" полностью разместила выпуск 5-летних облигаций серии ПБО-02 объемом 4,6 млрд юаней, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 23 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 4,2% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 3,8% годовых. Объем выпуска по итогам закрытия книги заявок был увеличен с не менее 3,5 млрд до 4,6 млрд юаней.

Как отмечалось в сообщении компании, в ходе активного премаркетинга, проведенного в течение последней недели, удалось не только увеличить участие институциональных инвесторов, но и повысить спрос со стороны розничных инвесторов.

"Выпуск облигаций "Полюса" в юанях является знаковым для российского рынка и бесспорно станет бенчмарком для последующих сделок. Высокий спрос обусловлен интересом к сделке розничных инвесторов, для которых облигации в юанях могут выступить инструментом диверсификации валютных рисков. Кроме того, успех данной сделки показывает, что российский рынок облигаций может эффективно заместить рынок еврооблигаций для российских компаний", - прокомментировал итоги сделки начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка (выступившего одним из организаторов размещения) Юрий Новиков.

Компания намерена направить привлеченные в ходе размещения средства в первую очередь на общекорпоративные цели и на реализацию инвестиционных проектов.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", банк "Зенит", МКБ, БК "Регион", РСХБ, Тинькофф банк и BCS Global Markets. Агент по размещению - Газпромбанк.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут проводиться в юанях, по решению эмитента и по запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона (дату погашения).

Сейчас в обращении также находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 20 млрд рублей.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Она разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.