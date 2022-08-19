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"Мосбиржа" зарегистрировала выпуск облигаций "Полюса" объемом 3,5 млрд юаней

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ПАО "Полюс" объемом не менее 3,5 млрд юаней и включила его в первый уровень котировального списка, сообщила биржа.

Золотодобывающая компания "Полюс" 23 августа с 11:00 до 15:00 соберет книгу заявок на 5-летний выпуск облигаций серии ПБО-02 объемом не менее 3,5 млрд юаней.

Ориентир ставки 1-го купона – не выше 4,2% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. юаней.

Организаторами выступят Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", банк "Зенит", МКБ, БК "Регион", Россельхозбанк, Тинькофф Банк. Агентом по размещению избран Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 30 августа.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут проводиться в юанях, по решению эмитента и по запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона (дату погашения).

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 20 млрд руб.

"Полюс" – крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

Московская биржа Полюс
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