"Полюс" увеличил объем размещения бондов до 4,6 млрд юаней

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Золотодобывающая компания "Полюс" увеличила объем размещения 5-летнего выпуска облигаций серии ПБО-02 с не менее 3,5 млрд до 4,6 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 3,8% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел 23 июня с 11:00 до 15:00. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 4,2% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Номинальная стоимость бондов – 1 тыс. юаней.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", банк "Зенит", МКБ, БК "Регион", Россельхозбанк, Тинькофф банк и BCS Global Markets. Агент по размещению – Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 30 августа.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут проводиться в юанях, по решению эмитента и по запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона (дату погашения).

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 20 млрд руб.

"Полюс" – крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.