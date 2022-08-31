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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Что случилось этой ночью: среда, 31 августа

Смерть Михаила Горбачева, программа миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, приостановка "Газпромом" поставок во Францию

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Скончался Михаил Горбачев. Бывший президент СССР умер на 92 году жизни. Источник в окружении Горбачева сообщил, что политик умер не от коронавируса. "Сказался возраст и болезни", - пояснил он. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругой Раисой.

- Запорожские власти заявили, что программа миссии МАГАТЭ на ЗАЭС рассчитана на день. Евгений Балицкий предположил, что эксперты осмотрят два работающих реактора, хранилище отходов и систему охлаждения. Также планируется показать им результаты обстрелов со стороны Украины.

- "Газпром" приостановил поставки во Францию. Такое решение было принято из-за того, что компания не получила в полном объеме платежи за газ, поставленный в июле по действующим контрактам.

- Синоптики спрогнозировали резкое изменение погоды и похолодание в Москве со среды. 31 августа ожидается прохождение небольшого циклона с северо-запада, днем пройдет дождь с грозой, местами ветер будет дуть с порывами до 17 метров в секунду. Температура в Москве повысится только до +20 градусов.

- В США обеспокоены совместными с РФ учениями иностранных государств. При этом в Белом доме заявили, что каждая участвующая в маневрах страна "принимает собственные решения".

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