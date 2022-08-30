Азербайджан и Болгария обсудили поставки газа Софии по трубопроводу IGB

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Министр энергетики Болгарии Розен Христов провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Пярвизом Шахбазовым, стороны обсудили сроки начала коммерческих поставок азербайджанского газа в Болгарию по трубопроводу IGB.

По данным министерства энергетики Болгарии, в ходе разговора Шахбазов заверил Христова, что 1 октября 2022 года азербайджанский газ будет поступать в Болгарию по трубопроводу IGB (Греция-Болгария).

"Еще одной темой, которая была затронута в разговоре, являлась техническая возможность поставок в Болгарию дополнительных объемов газа (сверх согласованных объемов - ИФ)", - подчеркивается в информации.

Министерство отмечает, что на минувшей неделе Христов объявил, что возобновляет переговоры с Азербайджаном об увеличении поставок природного газа в Болгарию с целью обеспечения и гарантирования необходимых объемов на отопительный сезон.

Ранее уже бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявлял, что Азербайджан готов увеличить поставки газа в Болгарию на 0,5-1 млрд кубометров в дополнение к уже согласованному объему в 1 млрд кубометров, но для этого следует найти инфраструктурное решение.

Болгария в настоящее время является одной из трех стран ЕС, которые покупают газ из Азербайджана.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов ранее заявил, что в 2022 году поставки газа в Болгарию составят 600 млн кубометров (за первое полугодие 2022 года - 160 млн кубометров).

В 2021 году поставки газа из Азербайджана в Болгарию составили 280 млн кубометров.

Поставки азербайджанского газа в Европу - Италию, Грецию и Болгарию - начались 31 декабря 2020 года по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP). Однако, из-за отсутствия трубопровода объемы поставок азербайджанского газа в Болгарию были в несколько раза меньше запланированного - 250-300 млн кубометров в год вместо 1 млрд кубометров в год.

Строительство трубопровода Греция-Болгария было завершено с июля 2022 года. Ввод IGB в эксплуатацию позволит Болгарии увеличить поставки газа из Азербайджана в Болгарию до 1 млрд кубометров в год.

Изменение схемы оплаты российского газа

Как сообщалось, 31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях. Для этого в Газпромбанке для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным. Если условие не исполнено - поставки прекращаются.

София одной из первых отказалась от новой системы. В связи с этим Болгария утратила возможность получения российского газа. По мнению "Булгаргаза", "новый двухэтапный порядок оплаты, предложенный РФ, создает значительные риски для Болгарии, в том числе в плане осуществления платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны".