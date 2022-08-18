Минстрой сообщил, что в РФ сейчас возводится почти 160 млн "квадратов" жилья

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Около 157 млн квадратных метров жилья строится сейчас в РФ, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

"И градостроительный потенциал превысил 260 млн кв.м", - сказал Файзуллин на проходящем в четверг в Тамбове форуме "Среда для жизни".

Как сообщал ранее Росстат, в первой половине 2022 года в России построено 52,6 млн кв.м жилья, что на 44,2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

В апреле 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что в текущем году в РФ мог бы быть побить рекорд по вводу жилья, если бы не сложившаяся ситуация. "Мы по итогам первого квартала ввели 25 млн кв.м жилья. Мы никогда столько не вводили в первые три месяца года. То есть, если бы не все эти ситуации, мы бы в этом году построили больше 100 млн кв.м жилья. Это был бы новый рекорд, безусловно", - говорил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что в текущей ситуации планируется ввести не менее 92 млн кв.м.

В свою очередь Файзуллин заявлял, что объемы строительства в 2022 году не упадут в силу инерционности отрасли, однако Минстрой обеспокоен снижением количества новых разрешений для застройщиков жилья.

"Стройка - инерционный процесс, мы не упадем в этом году. (...) Но самое главное - что сегодня мы видим в жилищном строительстве некоторое снижение выдачи разрешений на новое жилье", - сказал министр в июне на ПМЭФ-2022, добавив, что ведомство обеспокоено этой тенденцией.

Напомним, за 2021 год в России было построено 92,6 млн кв.м жилья, что на 12,7% превышает результат 2020 года.