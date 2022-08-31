Эстония завершает первый этап строительства СПГ-терминала

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Эстонии в Палдиски завершается первый этап строительства терминала по приему сжиженного природного газа, сообщает эстонское телевидение.

Аналогичный терминал будет построен в финском Инкоо к декабрю. Оба терминала будут включены в единую систему. При этом терминал в Палдиски может стать лишь резервным, поскольку СПГ-судно большую часть времени будет находиться в Финляндии, так как потребление газа там гораздо больше.

Работы по строительству СПГ-терминала в Палдиски идут круглосуточно, и 31 августа, на день раньше установленного срока будет завершен первый этап строительства (проект реализуют компании Alexela и Infortar). Далее эстонский оператор энергосистемы Elering начнет газовые работы.

Elering планирует закончить установку газовых труб к 30 ноября. Эстония и Финляндия договорились, что плавучая газификационная установка, которая была взята в аренду финской фирмой Gasgrid, причалит к тому терминалу, который будет готов первым. Обслуживать СПГ-судно будут финны.

"Мы рассчитываем закончить терминал 30 ноября этого года. Но мы знаем, что финны тоже продвигаются с очень большой скоростью. Поэтому пока точно неизвестно, где будет находится СПГ-судно, на эстонской или на финской стороне. Для потребителя это не важно. Оно в любом случае будет обеспечивать необходимые объемы", - сказал вице-канцлер министерства экономики и коммуникаций Эстонии Тимо Татар.

Базовое судно СПГ-терминала на прошлой неделе отправилось из Аргентины в Европу и пришвартуется в Палдиски или в Инкоо.

В начале августа финская газотранспортная компания Gasgrid Finland объявила о начале строительства портовых сооружений для плавучего терминала СПГ Exemplar в городе Инкоо. Компания планировала перейти к установке судна в декабре 2022 года.