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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Финляндия арендовала плавучий СПГ-терминал, чтобы отказаться от газа из России

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Финский сетевой оператор Gasgrid Finland и американская компания Excelerate Energy подписали соглашение об аренде Финляндией плавучего СПГ-терминала на десять лет. Об этом на пресс-конференции объявила министр финансов Финляндии Анника Саарикко.

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По ее словам, аренда судна поможет ее стране отказаться от поставок российского газа.

Ожидается, что судно будет введено в эксплуатацию следующей зимой. Сначала оно будет базироваться в эстонском порту Палдиски, а затем в Хамине на юге Финляндии. Приемные сооружения для судна будут построены в Финляндии и в Эстонии.

Арендованное судно Exemplar вмещает 151 000 кубометров (примерно 68 000 тонн СПГ). Они будут регазифицироваться на терминале и подаваться в газовую сеть.

В Финляндии на газ приходится около 5% потребления энергии.

Государственная газовая компания Gasum 20 мая сообщила, что после получения соответствующего уведомления от ООО "Газпром экспорт", поставки российского газа в Финляндию прекратятся утром 21 мая.

Gasum не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа и намерена подать иск в арбитраж. "Газпром экспорт" подтвердил, что будет разбирательство.

Министр по делам ЕС Титти Туппурайнен ранее заявила, что переход на оплату в рублях является нарушением санкций и попыткой внести раскол в ряды ЕС.

Excelerate Energy Gasgrid Finland Анника Саарикко Финляндия Минфин Эстония Хамин Палдиски Gasum Газпром
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