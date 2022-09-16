В эстонском порту Палдиски построили фундамент для СПГ-терминала

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В эстонском порту Палдиски строительство инфраструктуры по проекту терминала сжиженного природного газа (СПГ) завершится к концу октября, как и предусмотрено планом, сообщает BNS со ссылкой на участвующую в проекте компанию Alexela. К настоящему времени завершены свайные работы.

"Теперь, когда надежный фундамент готов, позади основные риски, связанные с геологией морского дна и специальной технологией забивки, а бороться остается в первую очередь с ветром и волнением на море, мы можем еще раз подтвердить, что строительная часть работ будет завершена вовремя, к концу октября", - сказал председатель правления Alexela Марти Хяэль.

Остается последний этап основных работ - строительство швартовых палов. Все 133 сваи, необходимые для строительства причальной платформы и палов, забиты в грунт.

Alexela и Infortar, отвечающие за строительство наземной инфраструктуры по проекту, досрочно, в конце августа, передали основной объем причальной платформы компании Elering для выполнения газовых работ. 16 Elering будут переданы дополнительные площади этой платформы: расширение платформы на 200 кв. м завершили на десять дней раньше запланированного срока.

СПГ-терминал в Палдиски будет состоять из трех элементов: портовой инфраструктуры, соединения газопровода Elering с Balticconnector (трубопровод, соединяющий газотранспортные системы Эстонии и Финляндии) и судна.

Такая же инфраструктура будет построена в финском Инкоо к декабрю. Оба терминала будут включены в единую систему. При этом терминал в Палдиски может стать лишь резервным, поскольку СПГ-судно большую часть времени будет находиться в Финляндии, так как потребление газа там гораздо больше.

Эстония и Финляндия договорились, что плавучая газификационная установка, которая была взята в аренду финской фирмой Gasgrid, причалит к тому терминалу, который будет готов первым. Обслуживать СПГ-судно будут финны.

Годовое потребление газа в Финляндии составляет около 23 ТВт.ч, потребление Эстонии - около 5 ТВт.ч.

Концерн Alexela работает в трех сферах: энергетика, металлообрабатывающая промышленность и недвижимость.

Infortar - инвестиционная компания. В сфере ее интересов такие виды бизнеса, как мореходство, энергетика, транспорт, недвижимость, гостиничный бизнес, строительство и строительные материалы, полиграфическая промышленность, розничная торговля, финансовые, медицинские услуги.