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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Регазификационная установка для эстонско-финского СПГ-терминала выдвинулась в Балтику

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Регазификационное судно (FSRU) Exemplar компании Excelerate Energy завершило контракт в Аргентине и отправилось в Балтийское море, где будет оказывать услуги по регазификации для Эстонии и Финляндии, сообщает LNGPrime.

Судно пройдет в Испании техобслуживание и зимнее переоборудование и, как ожидается, уже в декабре начнет работу в Балтике.

Exemplar арендовано на десять лет для регазификации сжиженного природного газа в Финляндии, Эстонии и других странах Балтии на основании договора, который американская компания Excelerate подписала в мае с финским концерном Gasgrid. В июне Gasgrid и Fortum заключили соглашение о том, что первое судно FSRU прибудет в финский порт Инкоо, поскольку финский порт достаточно глубокий для такого крупного судна и там имеется трубопровод для перекачки газа как в Финляндию, так и в страны Балтии - через Эстонию.

Судно способно обеспечить регазификационную мощность более 5 млрд кубометров в год.

Gasgrid Exemplar Финляндия Эстония США Балтийское море Инкоо Excelerate
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