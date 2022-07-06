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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

ЦБ одобрил первый российский товарный индекс

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Банк России одобрил первый российский товарный индекс - биржевой индекс на пшеницу, который ежедневно по итогам торгов рассчитывает АО "Национальная товарная биржа" (НТБ).

Для участников рынка индекс является ориентиром, который они могут использовать для решения бизнес-задач и запуска инструментов хеджирования ценовых рисков, говорится в сообщении ЦБ. Также индекс можно применять при регулировании товарных рынков.

Оценка качества формирования индекса была проведена совместно с представителями Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы и Минфина.

На примере первого индекса ЦБ подготовит предложения по созданию механизма межведомственной оценки и направит их для обсуждения в правительство.

Как сообщалось, НТБ в мае начала расчет и ежедневную публикацию нового биржевого индикатора - индекса стоимости пшеницы. Значение индекса рассчитывается по итогам товарных аукционов на закупку пшеницы, которые проводятся на НТБ с августа 2021 года. Основой индекса является средневзвешенная цена тонны пшеницы 4-го класса с условием поставки CPT Новороссийск, в российских рублях, без НДС.

Эксперты зернового рынка отмечали, что новый индекс позволит, в частности, заменить зарубежных поставщиков биржевой информации и придать больше прозрачности рынку зерна.

"Это будет наш отечественный индекс, и мы перестанем пользоваться индексами зарубежных бирж, таких как Чикагская товарная биржа или Международный фьючерсный рынок Франции. То есть это достаточно перспективно, уже работает достаточно успешно, и много кто из клиентской базы пользуется этой биржей", - заявил в среду гендиректор "Объединенной зерновой компании" Дмитрий Сергеев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

ОЗК при поддержке Минсельхоза и ЦБ в 2021 году инициировала электронные аукционы на Национальной товарной бирже. Менее чем за год они показали эффективность - оборот составил 15,6 млрд рублей, заявил Сергеев.

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