ВТБ намерен докапитализировать свой дочерний банк в Казахстане

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - ВТБ планирует докапитализировать свой дочерний банк в Казахстане, сообщила пресс-служба казахстанского ВТБ.

"Полученные средства банк направит на увеличение собственного капитала, что будет способствовать выполнению им необходимых нормативов и дальнейшему развитию своей деятельности в стране", - отмечается в пресс-релизе.

Предправления казахстанского ВТБ Дмитрий Забелло через пресс-службу заявил, что увеличение капитала позволит банку повысить устойчивость "и реализовать совместно определенные с акционером задачи".

Казахстанская "дочка" российского банка ВТБ в марте попала под блокирующие санкции США, ведется поиск нового инвестора, сообщалось ранее.

По данным Нацбанка Казахстана, по состоянию на 1 апреля 2022 года "дочка" ВТБ занимала 13-е место по объему активов среди 22 банков страны.