ВТБ повременит с принятием новой стратегии из-за неопределенности на рынке

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - ВТБ пока не стал разрабатывать новую стратегию развития, несмотря на то, что вскоре закончится нынешняя, заявил заместитель руководителя департамента стратегии и корпоративного развития - вице-президент банка Александр Воронов на конференции "Менеджмент будущего 2022".

Действующая стратегия группы была принята в 2019 году и заканчивается в 2002 году.

"У нас пока нет стратегии на ближайшие несколько лет, наша стратегия заканчивается в 2022 году, и мы пока не разработали стратегию на новый период. Связано это с тем, что сейчас не лучший момент, когда можно заниматься долгосрочным планированием. Чем больше волатильность, чем больше неопределенность - тем сложнее планировать на длинный горизонт", - сказал Воронов.

"Поэтому мы сейчас немного по-другому подходим к стратегии. Мы принципиально договорились, что до конца 2023 года мы скорее делаем то, что нужно, то, что необходимо для успеха на рынке, а уже полностью стратегический цикл мы пройдем в 2023 году", - добавил он.

ВТБ после начала военной операции на территории Украины попал в санкционные списки США, Великобритании и ЕС, что стало серьезным ударом по его бизнесу.

Глава ВТБ Андрей Костин говорил "Интерфаксу" в июне, что банк сохраняет планы подготовить новую стратегию развития. Он рассказал, на чем группа будет делать упор в новом документе. Во-первых, это создание системы расчетов без использования "недружественных" валют, во-вторых - кредитование в рамках госпрограмм, в-третьих - развитие внутреннего рынка ценных бумаг и инвестиционных продуктов для розничных клиентов.