Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

ВТБ повременит с принятием новой стратегии из-за неопределенности на рынке

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - ВТБ пока не стал разрабатывать новую стратегию развития, несмотря на то, что вскоре закончится нынешняя, заявил заместитель руководителя департамента стратегии и корпоративного развития - вице-президент банка Александр Воронов на конференции "Менеджмент будущего 2022".

ИнтервьюГлава ВТБ: пока живы и работаем, думаю, что и дальше сможемГлава ВТБ: пока живы и работаем, думаю, что и дальше сможемЧитать подробнее

Действующая стратегия группы была принята в 2019 году и заканчивается в 2002 году.

"У нас пока нет стратегии на ближайшие несколько лет, наша стратегия заканчивается в 2022 году, и мы пока не разработали стратегию на новый период. Связано это с тем, что сейчас не лучший момент, когда можно заниматься долгосрочным планированием. Чем больше волатильность, чем больше неопределенность - тем сложнее планировать на длинный горизонт", - сказал Воронов.

"Поэтому мы сейчас немного по-другому подходим к стратегии. Мы принципиально договорились, что до конца 2023 года мы скорее делаем то, что нужно, то, что необходимо для успеха на рынке, а уже полностью стратегический цикл мы пройдем в 2023 году", - добавил он.

ВТБ после начала военной операции на территории Украины попал в санкционные списки США, Великобритании и ЕС, что стало серьезным ударом по его бизнесу.

Глава ВТБ Андрей Костин говорил "Интерфаксу" в июне, что банк сохраняет планы подготовить новую стратегию развития. Он рассказал, на чем группа будет делать упор в новом документе. Во-первых, это создание системы расчетов без использования "недружественных" валют, во-вторых - кредитование в рамках госпрограмм, в-третьих - развитие внутреннего рынка ценных бумаг и инвестиционных продуктов для розничных клиентов.

ВТБ Александр Воронов Андрей Костин Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Bloomberg сообщил об отказе ряда клиентов Glencore от российского никеля

Bloomberg сообщил об отказе ряда клиентов Glencore от российского никеля

Биржевые цены на зимнее дизтопливо обновили очередной максимум

"Газпром" 24 октября начнет размещение локальных облигаций для замены евробондов-23 в евро

"Газпром" 24 октября начнет размещение локальных облигаций для замены евробондов-23 в евро
Пандемия коронавируса

Pfizer намерен продавать вакцину от COVID-19 в США не дешевле чем за $110 за дозу

В Приднестровье объявлено чрезвычайное экономическое положение

В Приднестровье объявлено чрезвычайное экономическое положение

Как меняется акционерная структура российского бизнеса

Как меняется акционерная структура российского бизнеса

Нефть умеренно дорожает на слухах о возможном ослаблении COVID-ограничений в Китае

Нефть умеренно дорожает на слухах о возможном ослаблении COVID-ограничений в Китае
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });